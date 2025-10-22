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ЕС собирается переобучить более 600 тысяч рабочих для модернизации военпрома

22 октября 2025 07:47
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Евросоюз проводит масштабную модернизацию военной промышленности. В рамках этой программы планируется переобучить более 600 тысяч рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чиновники из Брюсселя собираются построить минимум четыре крупных завода по выпуску боеприпасов и увеличить мощности существующих предприятий военпрома. Однако эти инициативы под угрозой из-за острой нехватки кадров. Полностью укомплектовать ими предприятия планируется через пять лет. Первые 200 тысяч рабочих пройдут переподготовку уже в 2026 году.

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# Международная политика

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