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США не будут запрещать ноутбуки на авиарейсах из Европы

18 мая 2017 07:45
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Новости США. Вашингтон и Брюссель не будут запрещать перевозку персональных и планшетных компьютеров в ручной клади на авиарейсах из Европы в США. Соответствующее решение в бельгийской столице приняли эксперты и представители руководства Соединенных Штатов и Европейского союза. Ранее Вашингтон ввел ограничения на провоз электронных устройств в ручной клади. На такие меры пошли в связи с террористической угрозой. Запрет касается рейсов из десяти международных аэропортов, включая Амман, Абу-Даби и Каир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авиасообщение

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