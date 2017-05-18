США не будут запрещать ноутбуки на авиарейсах из Европы

Новости США. Вашингтон и Брюссель не будут запрещать перевозку персональных и планшетных компьютеров в ручной клади на авиарейсах из Европы в США. Соответствующее решение в бельгийской столице приняли эксперты и представители руководства Соединенных Штатов и Европейского союза. Ранее Вашингтон ввел ограничения на провоз электронных устройств в ручной клади. На такие меры пошли в связи с террористической угрозой. Запрет касается рейсов из десяти международных аэропортов, включая Амман, Абу-Даби и Каир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.