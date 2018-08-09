Пилоты шведской авиакомпании Ryanair объявили забастовку: отменены 22 международных рейса

Новости Швеции. Авиакомпания Ryanair отменила все запланированные на 10 августа рейсы, вылетающие и прибывающие в аэропорт Скавста недалеко от Стокгольма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это 22 международных рейса по таким направлениям, как Краков, Варшава, Лондон, Барселона, Брюссель, Париж. Причина – забастовка персонала. В частности, пилоты требуют пересмотра условий выплаты больничных, договора по пенсионным отчислениям и создания условий работы в соответствии со шведскими нормативами.

Отмечается, что профсоюз шведских пилотов уже несколько месяцев безуспешно пытается начать переговоры с руководством компании по вопросу подписания коллективного договора. Ryanair еще в декабре 2017 года сообщала, что согласна на это. Однако до сих пор коллективные договоры не были подписаны ни в одной европейской стране.