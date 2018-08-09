В одной из шахт в Китае произошёл выброс газа: погибли 13 человек

Новости Китая. Выброс газа в шахте в Китае привел к гибели 13 горняков. Инцидент имел место в провинции Гуйчжоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло еще 6 августа. По неизвестной причине в тоннелях произошел выброс газа. О гибели четырех шахтеров стало известно в этот же день. Остальные числились пропавшими без вести.