В одной из шахт в Китае произошёл выброс газа: погибли 13 человек

Новости Китая. Выброс газа в шахте в Китае привел к гибели 13 горняков. Инцидент имел место в провинции Гуйчжоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Выброс газа в шахте в Китае привел к гибели 13 горняков. Инцидент имел место в провинции Гуйчжоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло еще 6 августа. По неизвестной причине в тоннелях произошел выброс газа. О гибели четырех шахтеров стало известно в этот же день. Остальные числились пропавшими без вести.
Поисково-спасательная операция велась вплоть до 9 августа, пока тела пропавших не были обнаружены. Специалисты нашли девятерых рабочих уже без признаков жизни. Расследование инцидента продолжается. Во избежание подобных трагедий на всех шахтах в городе проведут инспекции.