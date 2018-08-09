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В одной из шахт в Китае произошёл выброс газа: погибли 13 человек

09 августа 2018 09:19
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Новости Китая. Выброс газа в шахте в Китае привел к гибели 13 горняков. Инцидент имел место в провинции Гуйчжоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одной из шахт в Китае произошёл выброс газа: погибли 13 человек-1

ЧП произошло еще 6 августа. По неизвестной причине в тоннелях произошел выброс газа. О гибели четырех шахтеров стало известно в этот же день. Остальные числились пропавшими без вести.

В одной из шахт в Китае произошёл выброс газа: погибли 13 человек-4

Поисково-спасательная операция велась вплоть до 9 августа, пока тела пропавших не были обнаружены. Специалисты нашли девятерых рабочих уже без признаков жизни. Расследование инцидента продолжается. Во избежание подобных трагедий на всех шахтах в городе проведут инспекции.

# Несчастный случай # Фотофакт

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