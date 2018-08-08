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Видеофакт: в Англии спасатели сняли на видео огненный смерч

08 августа 2018 14:44
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Новости Великобритании. Утром 7 августа британские пожарные сняли на видео огненный смерч, который заметили во время ликвидации пожара.  

Как сообщает Daily Mail, спасатели тушили пламя на заводе по производству пластмасс в Дербишире. Примерно в три часа дня пожарные гасили горящие пластиковые поддоны. Информация о пострадавших не поступала.  

Видеофакт: в Англии спасатели сняли на видео огненный смерч-1

Фото: скриншот из видео на странице LFRSA в Facebook  

Через некоторое время после ликвидации пожара, лестерширские спасатели опубликовали на своей странице в Facebook видео огненного смерча, который можно было видеть из Шотландии и Ноттингема. Утверждается, что вихрь достигал 15 метров в высоту, однако некоторые очевидцы говорят, что огонь поднялся на 60 метров.  

Летом 2018 года смерч наблюдался под Смолевичами.  

Природное явление успел снять на камеру очевидец – подробности здесь.  

# Погода # Видеофакт

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