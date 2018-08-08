Видеофакт: в Англии спасатели сняли на видео огненный смерч

Новости Великобритании. Утром 7 августа британские пожарные сняли на видео огненный смерч, который заметили во время ликвидации пожара.
Как сообщает Daily Mail, спасатели тушили пламя на заводе по производству пластмасс в Дербишире. Примерно в три часа дня пожарные гасили горящие пластиковые поддоны. Информация о пострадавших не поступала.
Фото: скриншот из видео на странице LFRSA в Facebook
Через некоторое время после ликвидации пожара, лестерширские спасатели опубликовали на своей странице в Facebook видео огненного смерча, который можно было видеть из Шотландии и Ноттингема. Утверждается, что вихрь достигал 15 метров в высоту, однако некоторые очевидцы говорят, что огонь поднялся на 60 метров.
Летом 2018 года смерч наблюдался под Смолевичами.
Природное явление успел снять на камеру очевидец – подробности здесь.