Так должен поступить каждый: как байкер спас человека на Минском шоссе

Ролик был опубликован 30 августа и его уже посмотрели более 710 тысяч человек. Байкер ехал ночью по Минскому шоссе и заметил человека, который стоял на краю моста над оживленной трассой, по которой проезжали автомобили. Возможно, юноша хотел совершить самоубийство.

Мотоциклист остановил поток машин, развернулся, подъехал поближе к человеку на мосту и начал разговаривать с ним. Байкер говорил парню ничего не делать, слезать и поговорить с ним, если он хочет. Мужчина предлагал молодому человеку прокатиться вместе с ним на его мотоцикле. В итоге юноша перелез обратно через ограждение. Мотоциклист не бросил его и поехал на мост.

По словам байкера, он заметил юношу краем глаза. Он знал, что нарушает правила, но понимал, что времени на другие действия нет.

Байкер:

Со слов парня, он автостопом ехал из Владимира в Курскую область на похороны матери и, как можно понять, морально сорвался.

На место инцидента приехали милиция, пожарная и скорая. Все это время несколько неравнодушных водителей разговаривали с парнем и убедили его поехать с инспектором.

Байкер:

В итоге всё образумилось. Но мне действительно было очень страшно за этого парня. Страшно, что он убежит и сделает, что наметил, что сорвется. Что хочется сказать. Как мне крикнул один мужик из тачки, которая остановилась с потоком: «Можно я поеду?!» Можно конечно ехать… можно… Но лучше остановиться. Мы же друг от друга все зависим…