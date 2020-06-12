Однополые браки одобрил парламент Швейцарии

Новости Швейцарии. Парламент Швейцарии одобрил однополые браки и разрешил женщинам в таких союзах получить доступ к необходимым для искусственного оплодотворения процедурам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швейцарии. Парламент Швейцарии одобрил однополые браки и разрешил женщинам в таких союзах получить доступ к необходимым для искусственного оплодотворения процедурам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если предложение будет одобрено в совете кантонов Швейцарии, вопрос вынесут на референдум. Однако голосование в верхней палате состоится не раньше осени.
На февральском референдуме граждане поддержали закон о запрещении дискриминации по признаку ориентации. Нарушителям грозят штрафы и лишение свободы сроком до трех лет.