Однополые браки одобрил парламент Швейцарии

Новости Швейцарии. Парламент Швейцарии одобрил однополые браки и разрешил женщинам в таких союзах получить доступ к необходимым для искусственного оплодотворения процедурам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если предложение будет одобрено в совете кантонов Швейцарии, вопрос вынесут на референдум. Однако голосование в верхней палате состоится не раньше осени.