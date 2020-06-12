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Однополые браки одобрил парламент Швейцарии

12 июня 2020 09:24
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Новости Швейцарии. Парламент Швейцарии одобрил однополые браки и разрешил женщинам в таких союзах получить доступ к необходимым для искусственного оплодотворения процедурам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однополые браки одобрил парламент Швейцарии-1

Если предложение будет одобрено в совете кантонов Швейцарии, вопрос вынесут на референдум. Однако голосование в верхней палате состоится не раньше осени.

Однополые браки одобрил парламент Швейцарии-4

На февральском референдуме граждане поддержали закон о запрещении дискриминации по признаку ориентации. Нарушителям грозят штрафы и лишение свободы сроком до трех лет.

# Брак и семья # Фотофакт

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