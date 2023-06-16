Ветер 115 км/ч: на Индию обрушился циклон

Новости Индии. На западное побережье Индии обрушился мощный тропический циклон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной удар стихии пришелся на штат Гуджаран.

Ураганный ветер со скоростью 115 километров в час легко срывает крыши домов, валит деревья и линии электропередачи. Сильный дождь затопил дороги и улицы.

Жертв пока удалось избежать, так как за последние несколько дней власти эвакуировали из зоны бедствия около 100 тысяч человек. Синоптики говорят, что циклон теряет силу, но еще способен нанести серьезный ущерб, особенно сельскому хозяйству.