Один человек погиб при сильном взрыве в ресторане в Китае

Один человек погиб, 22 получили ранения при взрыве в одном из ресторанов города Саньхэ на севере Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один человек погиб, 22 получили ранения при взрыве в одном из ресторанов города Саньхэ на севере Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он был настолько мощным, что повредил соседние здания и стоящие рядом машины. Само строение почти разрушено. Осколки стекла и обломки мебели разлетелись на сотни метров.
На месте работают эксперты, которые выясняют причины происшествия. По основной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.