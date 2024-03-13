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Один человек погиб при сильном взрыве в ресторане в Китае

13 марта 2024 07:59
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Один человек погиб, 22 получили ранения при взрыве в одном из ресторанов города Саньхэ на севере Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один человек погиб при сильном взрыве в ресторане в Китае-1

Он был настолько мощным, что повредил соседние здания и стоящие рядом машины. Само строение почти разрушено. Осколки стекла и обломки мебели разлетелись на сотни метров.

Один человек погиб при сильном взрыве в ресторане в Китае-4

На месте работают эксперты, которые выясняют причины происшествия. По основной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.

# ЧП # Новости Китая

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