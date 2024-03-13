Один человек погиб при сильном взрыве в ресторане в Китае

Один человек погиб, 22 получили ранения при взрыве в одном из ресторанов города Саньхэ на севере Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он был настолько мощным, что повредил соседние здания и стоящие рядом машины. Само строение почти разрушено. Осколки стекла и обломки мебели разлетелись на сотни метров.