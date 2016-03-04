Еврокомиссия: вступление Украины в Евросоюз и НАТО возможно только через лет 20-25

Новости Украины. Председатель Еврокомиссии охладил европейские надежды Украины. По словам Жан-Клода Юнкера, вступление страны в Евросоюз и НАТО возможно только через лет 20-25. Из-за войны на Донбассе сейчас не может идти речи даже о начале переговоров, добавил Юнкер. Он также подчеркнул о недостаточности усилий правительства в Киеве по борьбе с коррупцией и реформированию органов юстиции.

В 2014 году Киев и ЕС подписали соглашение об ассоциации. С 1 января этого года начала действовать часть соглашения. Она предполагает создание зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.