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Более 57% голосов. Действующий премьер-министр Сербии Александр Вучич стал президентом страны

03 апреля 2017 10:30
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Новости Сербии. Действующий премьер-министр Сербии празднует победу на президентских выборах. В своей речи Александр Вучич поблагодарил граждан страны за доверие и пообещал, что новое правительство будет сформировано в течение двух ближайших месяцев.

Что касается политического курса лидера, здесь он планирует продолжить сближение с Евросоюзом.

Голосование в Сербии проходило накануне. Александр Вучич набрал более 57% голосов избирателей. Его ближайший соперник – всего около 15%. На высший пост претендовали 11 кандидатов.

С избранием Александра Вучича на пост президента Сербии поздравил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что в Беларуси расширение отношений с Сербией считают важным направлением внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы

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