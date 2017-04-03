Более 57% голосов. Действующий премьер-министр Сербии Александр Вучич стал президентом страны

Новости Сербии. Действующий премьер-министр Сербии празднует победу на президентских выборах. В своей речи Александр Вучич поблагодарил граждан страны за доверие и пообещал, что новое правительство будет сформировано в течение двух ближайших месяцев.

Что касается политического курса лидера, здесь он планирует продолжить сближение с Евросоюзом.

Голосование в Сербии проходило накануне. Александр Вучич набрал более 57% голосов избирателей. Его ближайший соперник – всего около 15%. На высший пост претендовали 11 кандидатов.

С избранием Александра Вучича на пост президента Сербии поздравил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что в Беларуси расширение отношений с Сербией считают важным направлением внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.