Обрушение многоэтажки в США. Погибли 18 человек, 145 – пропали без вести
Новости США. Растет число жертв обрушения многоэтажного жилого дома в американской Флориде. В списке погибших 18 человек, в том числе два ребенка четырех и десяти лет. Пропавшими без вести считаются 145 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поисково-спасательная операция на месте трагедии не прекращается уже неделю. Шансов найти выживших становится все меньше. Из 130 квартир высотки полностью разрушенными оказались около половины.
Спасатели уже переместили более полутора тысяч тонн бетонных конструкций. Причиной обрушения могли стать структурные повреждения здания. Ожидается, что 1 июля место трагедии посетит президент Джо Байден.