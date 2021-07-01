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Обрушение многоэтажки в США. Погибли 18 человек, 145 – пропали без вести

01 июля 2021 08:06
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Новости США. Растет число жертв обрушения многоэтажного жилого дома в американской Флориде. В списке погибших 18 человек, в том числе два ребенка четырех и десяти лет. Пропавшими без вести считаются 145 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обрушение многоэтажки в США. Погибли 18 человек, 145 – пропали без вести-1

Поисково-спасательная операция на месте трагедии не прекращается уже неделю. Шансов найти выживших становится все меньше. Из 130 квартир высотки полностью разрушенными оказались около половины.

Обрушение многоэтажки в США. Погибли 18 человек, 145 – пропали без вести-4

Спасатели уже переместили более полутора тысяч тонн бетонных конструкций. Причиной обрушения могли стать структурные повреждения здания. Ожидается, что 1 июля место трагедии посетит президент Джо Байден.

# Обрушение дома # Джо Байден # Фотофакт

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