Обрушение многоэтажки в США. Погибли 18 человек, 145 – пропали без вести

Новости США. Растет число жертв обрушения многоэтажного жилого дома в американской Флориде. В списке погибших 18 человек, в том числе два ребенка четырех и десяти лет. Пропавшими без вести считаются 145 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.