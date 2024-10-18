Образ европейского пенсионера-путешественника – всё? Сравнили жизнь после работы в Беларуси и Европе

Демографический тренд Беларуси соответствует мировым тенденциям – людей серебряного возраста становится все больше, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как говорят они сами, теперь есть время для себя. Что немаловажно, есть и возможности для того, чтобы жить хорошо и активно.

Во многих странах за последние несколько лет пенсионный порог постепенно изменился. В Германии, Великобритании и США он варьируется от 66 до 67 лет. Во Франции минимальный возраст выхода на пенсию увеличен до 64 лет. Там пенсионная реформа вступила в силу вопреки многомесячному сопротивлению профсоюзов в 2023-м. Тогда на уличные марши и забастовки вышли сотни тысяч человек. Пожалуй, эта реформа стала одним из главных проектов второй президентской пятилетки Эммануэля Макрона и уж точно запомнится жителям страны. В Беларуси право на трудовую пенсию на общих основаниях имеют мужчины после 63 лет и женщины 58+. Получается, что у нас выйти на заслуженный отдых можно раньше, чем во многих странах. Да и поддержка пожилых людей со стороны государства в нашей стране ощутима. Только в 2024 году пенсии поднимали дважды. Материальная помощь, льготы, система социального обеспечения и бесплатное здравоохранение дают возможность направить средства на реализацию себя. Пенсионеры получают новые знания, становятся волонтерами, посещают развлекательные мероприятия.

Жизнь в почтенном возрасте далеко не всегда беззаботна. Назревающий кризис в Европе не мог не затронуть и эти слои населения. Элементарная еда для некоторых стариков становится роскошью. Так, в каждом третьем продовольственном банке в Германии среди клиентов растет количество пенсионеров. В стране все больше людей, которые зависят от бесплатного питания. В Великобритании отменили компенсацию нуждающимся пенсионерам на оплату отопления. Пожилые люди назвали такое решение позорным и несправедливым.

Джен Шорт, пенсионерка (Великобритания):

Лейбористская партия не провела никакой оценки воздействия, которое это окажет на пожилых людей. Я нахожу это очень странным. Но опять же, миллионеры говорят людям, у которых нет денег, как себя вести, и это неправильно. Вопрос становится особенно горячим с приходом холодов. Каждому пятому жителю Литвы не хватает денег на коммуналку. Люди вынуждены экономить на всем. Закрытие базовых потребностей становится роскошью.

У меня инвалидность, лекарства дорогие. Скоро начнется отопительный сезон, квартира – и все. Смотришь, как бы что-нибудь купить из еды.