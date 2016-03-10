«О том, что болеет, не знала»: в Литве учительница заразила туберкулезом 77 школьников

Новости Литвы. В литовском городе Скуодас разгорается скандал из-за массовой эпидемии туберкулеза в одной из школ.

Опасное заболевание у педагога обнаружили после того, как в начале этого года двух школьниц госпитализировали с аналогичным заболеванием.



Римантас-Йонас Пилипавичюс, директор Клайпедского центра общественного здоровья Литвы:

Сегодня 568 ученикам школы сделали прививку Манту: в 1-4 классах оказалось четыре положительных результата, в 5-8 классах – 73, итого 77 положительных.

Распространение туберкулеза связывают с халатным отношением учительницы к своему здоровью.

Когда стали выяснять случаи заболевания детей, обнаружилось, что изменения в легких у женщины были зафиксированы несколько лет назад. Состояние ее здоровья было неважным, это даже замечали окружающие.



Наталья Истомина, вице-министр науки и образования Литвы:

Поскольку в легких были изменения, ее побудили пойти на рентген, в тот же день, когда сделали рентген, учитель оказалась в больнице. Учитель не знала (что болеет туберкулезом), но она кашляла, на этот кашель обращали внимание окружающие, коллеги, окружающие должны были направить ее к врачу, человек чувствовал себя плохо, но к врачам не обращался, вот и результат.

Местные власти выделили деньги на дезинфекцию. Все члены семей и коллектив школы обследованы.