Видеофакт: американка ездила с 5-метровым деревом в капоте автомобиля

Новости США. Нетрезвая американка за рулем иномарки рассекала по дороге с пятиметровым деревом, торчавшим из капота машины. Как именно и на каком участке пути произошло столкновение с деревом, 54-летняя женщина вспомнить не смогла.

На официальной странице полиции в социальной сети стражи порядка разместили видео,

на котором запечатлено, как автомобиль едет с гигантским стволом в капоте.

При столкновении с деревом женщина не пострадала. В салоне пассажиров не было. Известно, что американку арестовали за езду в пьяном виде.

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