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Видеофакт: американка ездила с 5-метровым деревом в капоте автомобиля

10 марта 2016 14:42
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Новости США. Нетрезвая американка за рулем иномарки рассекала по дороге с пятиметровым деревом, торчавшим из капота машины. Как именно и на каком участке пути произошло столкновение с деревом, 54-летняя женщина вспомнить не смогла.

На официальной странице полиции в социальной сети стражи порядка разместили видео,

на котором запечатлено, как автомобиль едет с гигантским стволом в капоте.     

При столкновении с деревом женщина не пострадала. В салоне пассажиров не было. Известно, что американку арестовали за езду в пьяном виде.

Читайте по теме: Девичник с продолжением. В Бресте в одну из колядных ночей сотрудники ГАИ остановили автомобиль, который двигался с выключенным светом фар. Причину забывчивости водителя установили сразу – из салона отчетливо доносился запах спиртного. Оказывается, за руль в нетрезвом состоянии девушка села «из благородных побуждений» – ехали в милицию выручать подружек, которые попали туда прямо с девичника.

# Авария в США

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