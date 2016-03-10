Британские спецслужбы получили личную информацию более 2 тысяч террористов

Новости Великобритании. Британские спецслужбы изучают данные о боевиках «Исламского государства». Эксперты спецслужбы получили личную информацию более двух тысяч террористов. Её предоставил один из участников группировки, он похитил флэшку с секретными данными коалиции.

Отмечается, что утечка оценена как серьезное поражение для исламистов. Она открывает доступ к жизненно важным разведданным об их военном положении в Ираке и Сирии. Из документов следует, что в рядах террористической организации воюют граждане более 50 стран. Кроме того, известны их имена, адреса и информация о родственниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.