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Снайпер РФ неделю пролежал в снегу для выполнения задания

14 декабря 2024 14:45
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Снайпер российской группировки «Запад» с псевдонимом Миха пролежал неделю в снегу на Краснолиманском участке фронта, обморозил ноги, но не покинул позицию, прикрывая пехоту, сообщает командир взвода «Башкортостан» с позывным Каспер. Об этом пишет РИА Новости.

Несмотря на обморожение, стрелок выполнил задачу и был госпитализирован. Спустя 11 месяцев реабилитации он вновь вернулся на службу в другое подразделение. Как отметил командир танкового батальона Александр Сопин, после прохождения лечения Миха мог бы и уволиться, но решил продолжить службу.

# Армия

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