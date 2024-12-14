Снайпер РФ неделю пролежал в снегу для выполнения задания

Снайпер российской группировки «Запад» с псевдонимом Миха пролежал неделю в снегу на Краснолиманском участке фронта, обморозил ноги, но не покинул позицию, прикрывая пехоту, сообщает командир взвода «Башкортостан» с позывным Каспер. Об этом пишет РИА Новости.

Несмотря на обморожение, стрелок выполнил задачу и был госпитализирован. Спустя 11 месяцев реабилитации он вновь вернулся на службу в другое подразделение. Как отметил командир танкового батальона Александр Сопин, после прохождения лечения Миха мог бы и уволиться, но решил продолжить службу.