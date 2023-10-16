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NYT: США в два раза увеличили огневую мощь на Ближнем Востоке

16 октября 2023 14:18
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Пентагон наращивает свое военное присутствие на Ближнем Востоке, увеличивая вдвое свою огневую поддержку в регионе, чтобы не допустить крупного конфликта в регионе и дать возможность нанести авиаудары для защиты интересов США. Об этом передает New York Times, передает РИА Новости.

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил об отправке авианосца «Эйзенхауэр» в восточную часть Средиземного моря. Помимо этого, США перебросили в Израиль небольшую группу сил специального назначения. Эта переброска сил предназначена для сдерживания Ирана и Сирии от конфликтов. Пентагон и спецслужбы США внимательно следят за движением «Хезболла».

# Международная политика # Ллойд Остин

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