Прямой эфир

NYT: слова Залужного о тупике могут помешать убедить республиканцев помочь Украине

07 ноября 2023 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, признал, что в украинском конфликте сложилась тупиковая ситуация. Это может осложнить убеждение американских республиканцев голосовать за финансовую помощь Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

В это же время, у президента США Джо Байдена возникли проблемы в связи с палестино-израильским противостоянием, а поэтому его влияние было ограничено.

Ранее на Израиль обрушился ракетный удар из сектора Газа, в ходе которого погибло более 1400 человек. В ответ на это Израиль начал операцию против ХАМАС в Газе, в ходе которой число погибших превысило 10 000 человек. Российское посольство сообщило о гибели 20 россиян в ходе эскалации конфликта.
 

# Международная политика # Валерий Залужный

Другие новости рубрики

Все новости
В Белом доме заявили, что приостановка участия США в ДОВСЕ усилит НАТО
07 ноября 2023 14:06

В Белом доме заявили, что приостановка участия США в ДОВСЕ усилит НАТО

МИД Германии допускает возвращение к ДОВСЕ, если Россия вернется к договору
07 ноября 2023 13:24

МИД Германии допускает возвращение к ДОВСЕ, если Россия вернется к договору

В МО Италии назвали планы НАТО по увеличению военных расходов нереалистичными
07 ноября 2023 12:59

В МО Италии назвали планы НАТО по увеличению военных расходов нереалистичными