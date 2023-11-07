NYT: слова Залужного о тупике могут помешать убедить республиканцев помочь Украине

Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, признал, что в украинском конфликте сложилась тупиковая ситуация. Это может осложнить убеждение американских республиканцев голосовать за финансовую помощь Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

В это же время, у президента США Джо Байдена возникли проблемы в связи с палестино-израильским противостоянием, а поэтому его влияние было ограничено.

Ранее на Израиль обрушился ракетный удар из сектора Газа, в ходе которого погибло более 1400 человек. В ответ на это Израиль начал операцию против ХАМАС в Газе, в ходе которой число погибших превысило 10 000 человек. Российское посольство сообщило о гибели 20 россиян в ходе эскалации конфликта.

