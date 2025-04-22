Кто станет новым Папой Римским после Франциска: основные претенденты на престол

После кончины Папы Римского Франциска обсуждаются его возможные преемники на этом посту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Леонида Севастьянова, главы Всемирного союза старообрядцев.

Кроме этого, Севастьянов отметил, что многие католики предпочли бы видеть папой итальянца, так как последние понтифики были выходцами из других стран. Папа Франциск страдал от серьезной болезни, включая пневмонию и респираторные кризы, но в конце марта был выписан на реабилитацию.