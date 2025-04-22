Прямой эфир

Кто станет новым Папой Римским после Франциска: основные претенденты на престол

22 апреля 2025 12:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

После кончины Папы Римского Франциска обсуждаются его возможные преемники на этом посту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Леонида Севастьянова, главы Всемирного союза старообрядцев. 

Он выделил три кандидатуры:

  • Кардинал Клаудио Гуджеротти, занимавшийся вопросами Украины и совершавший богослужения вместо Папы Франциска. 
  • Кардинал Пьетро Паролин, госсекретарь Ватикана, известный своей поддержкой диалогов между странами и развитием католической церкви. 
  • В качестве потенциального преемника рассматривается также кардинал Маттео Дзуппи, который придерживается взглядов Франциска на мирное урегулирование конфликтов и ранее приезжал в Москву для переговоров по Украине. 
Кто станет новым Папой Римским после Франциска: основные претенденты на престол-1

Фото: pixabay

Кроме этого, Севастьянов отметил, что многие католики предпочли бы видеть папой итальянца, так как последние понтифики были выходцами из других стран. Папа Франциск страдал от серьезной болезни, включая пневмонию и респираторные кризы, но в конце марта был выписан на реабилитацию.

# Папа Римский

Другие новости рубрики

Все новости
В РФ заявили, что Зеленскому надо закрыться навсегда в бункере
22 апреля 2025 10:28

В РФ заявили, что Зеленскому надо закрыться навсегда в бункере

Politico назвал политические отношения Макрона и Мерца «медовым месяцем»
22 апреля 2025 10:20

Politico назвал политические отношения Макрона и Мерца «медовым месяцем»

Рейтинг Трампа упал до 42% после вступления в должность
22 апреля 2025 09:01

Рейтинг Трампа упал до 42% после вступления в должность