После кончины Папы Римского Франциска обсуждаются его возможные преемники на этом посту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Леонида Севастьянова, главы Всемирного союза старообрядцев.
Он выделил три кандидатуры:
- Кардинал Клаудио Гуджеротти, занимавшийся вопросами Украины и совершавший богослужения вместо Папы Франциска.
- Кардинал Пьетро Паролин, госсекретарь Ватикана, известный своей поддержкой диалогов между странами и развитием католической церкви.
- В качестве потенциального преемника рассматривается также кардинал Маттео Дзуппи, который придерживается взглядов Франциска на мирное урегулирование конфликтов и ранее приезжал в Москву для переговоров по Украине.