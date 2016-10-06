Прямой эфир

Новым генсеком ООН с 1 сентября станет Антониу Гутерриш

06 октября 2016 05:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ООН окончательно определилась с преемником генеральному секретарю. Им с 1 января станет Антониу Гутерриш, бывший 15 лет тому назад премьер-министром Португалии. Этот деятель вырвал свой пост из рук сразу нескольких женщин, хотя многие из Объединенных Наций настаивали на том, что на главный пост в международной организации пришла пора избрать представительницу слабого пола.

Впрочем, причин опасаться у португальца нет:

решение на его счет уже принято Советом Безопасности коллегиально, объявлено и правом вето никто не воспользовался,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ООН

Другие новости рубрики

Все новости
Страны Карибского бассейна пострадали от шторма: юг Гаити изолирован от столицы после обрушения моста
05 октября 2016 15:16

Страны Карибского бассейна пострадали от шторма: юг Гаити изолирован от столицы после обрушения моста

Нобелевскую премию за проектирование и синтез молекулярных машин вручили французу, британцу и голландцу
05 октября 2016 15:10

Нобелевскую премию за проектирование и синтез молекулярных машин вручили французу, британцу и голландцу

Новым спикером Госдумы России стал 5 октября Вячеслав Володин
05 октября 2016 15:01

Новым спикером Госдумы России стал 5 октября Вячеслав Володин