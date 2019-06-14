Новый мировой рекорд: огромный замок из песка построили в Германии

Новости Германии. Огромный песчаный замок возвели на фестивале в немецком Бинце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Огромный песчаный замок возвели на фестивале в немецком Бинце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Высота постройки составила почти 18 метров. Строительные работы начались ещё в мае. После того, как скульпторы установили каркас, они аккуратно наращивали уровень за уровнем так, чтобы слои не развалились.
На постройку замка ушло 11 тысяч тонн песка. Представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили: это новый мировой рекорд. Предыдущий был присвоен песчаному замку, который соорудили в 2017 году в Дуйсбурге.