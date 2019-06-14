Новый мировой рекорд: огромный замок из песка построили в Германии

Новости Германии. Огромный песчаный замок возвели на фестивале в немецком Бинце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высота постройки составила почти 18 метров. Строительные работы начались ещё в мае. После того, как скульпторы установили каркас, они аккуратно наращивали уровень за уровнем так, чтобы слои не развалились.