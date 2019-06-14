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Новый мировой рекорд: огромный замок из песка построили в Германии

14 июня 2019 09:29
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Новости Германии. Огромный песчаный замок возвели на фестивале в немецком Бинце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новый мировой рекорд: огромный замок из песка построили в Германии-1

Высота постройки составила почти 18 метров. Строительные работы начались ещё в мае. После того, как скульпторы установили каркас, они аккуратно наращивали уровень за уровнем так, чтобы слои не развалились.

Новый мировой рекорд: огромный замок из песка построили в Германии-4

На постройку замка ушло 11 тысяч тонн песка. Представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили: это новый мировой рекорд. Предыдущий был присвоен песчаному замку, который соорудили в 2017 году в Дуйсбурге.

Новый мировой рекорд: огромный замок из песка построили в Германии-7

# Необычное # Фотофакт

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