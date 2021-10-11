Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг принял присягу

Новости Австрии. Новый канцлер Австрии принял присягу. Им стал дипломат Александер Шалленберг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее его предшественник Себастьян Курц заявил об отставке из-за обвинений в коррупции.

На прошлой неделе прокуратура подтвердила, что ведет расследование в отношении премьера и девяти его приближенных. Речь идет о подкупе СМИ в период с 2016 по 2018 годы, чтобы те публиковали опросы с положительными откликами о партии. Экс-канцлер отвергает все обвинения.