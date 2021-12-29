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Новый год без любимых традиционных блюд. В Чехии из-за птичьего гриппа уничтожили более 20 тысяч кур и гусей

29 декабря 2021 11:22
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Новости Чехии. Жители Чехии встретят этот Новый год за более скромным праздничным столом. На этот раз на нем будут отсутствовать любимые традиционные блюда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все из-за сильной вспышки птичьего гриппа.  

Новый год без любимых традиционных блюд. В Чехии из-за птичьего гриппа уничтожили более 20 тысяч кур и гусей-1

В стране уничтожено более 20 тысяч кур и гусей. Запретили к продаже около миллиона яиц. Фермеры уже потеряли много денег, но ущерб, скорее всего, будет еще серьезнее, так как ветеринарные службы планируют уничтожить до 200 тысяч птиц. Специалисты очень боятся более серьезных последствий этой вспышки, поскольку речь идет о птичьем гриппе, который потенциально может передаваться человеку. Не допустить заражения сейчас главная задача чешских ветеринаров.  

# Птичий грипп # Фотофакт

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