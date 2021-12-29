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В Боливии сильные дожди привели к наводнению. Погибли 13 человек, около 500 домов повреждены

29 декабря 2021 08:32
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Новости Боливии. Сильные наводнения в Боливии унесли жизни 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проливные дожди, которые идут там уже неделю, привели к разливу рек. Вода залила дороги, сносит мосты. Повреждены почти 500 домов.  

В Боливии сильные дожди привели к наводнению. Погибли 13 человек, около 500 домов повреждены-1

Некоторые жители даже не успели покинуть их и уехать в безопасные места. Службы экстренной помощи спасли 48 человек, оказавшихся в плену у стихии.  

Ситуация критическая, поскольку дожди не прекращаются и разлив рек будет только увеличиваться. Но страну ждут серьезные проблемы и после наводнения.

В Боливии сильные дожди привели к наводнению. Погибли 13 человек, около 500 домов повреждены-4

Во многих районах вода уничтожила все посевы, что грозит продовольственным кризисом.  

# Наводнение # Фотофакт

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