В Боливии сильные дожди привели к наводнению. Погибли 13 человек, около 500 домов повреждены

Новости Боливии. Сильные наводнения в Боливии унесли жизни 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проливные дожди, которые идут там уже неделю, привели к разливу рек. Вода залила дороги, сносит мосты. Повреждены почти 500 домов.

Некоторые жители даже не успели покинуть их и уехать в безопасные места. Службы экстренной помощи спасли 48 человек, оказавшихся в плену у стихии.

Ситуация критическая, поскольку дожди не прекращаются и разлив рек будет только увеличиваться. Но страну ждут серьезные проблемы и после наводнения.