Литва отказалась выполнять требования агентства Frontex по мигрантам

Литва отказалась выполнять требования агентства Frontex о прекращении практики вытеснения нелегальных мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе белорусская сторона предоставляла такие факты.

Очевидно, действия литовских пограничников противоречат всем международным нормам, в связи с чем у ЕС накопилось много претензий к Вильнюсу. Одна из них – неработающая процедура принятия прошений об убежище. Литва утверждает, что мигранты могут сделать это без проблем, однако это не соответствует действительности.