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Литва отказалась выполнять требования агентства Frontex по мигрантам

29 декабря 2021 11:09
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Литва отказалась выполнять требования агентства Frontex о прекращении практики вытеснения нелегальных мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе белорусская сторона предоставляла такие факты.  

Литва отказалась выполнять требования агентства Frontex по мигрантам-1

Очевидно, действия литовских пограничников противоречат всем международным нормам, в связи с чем у ЕС накопилось много претензий к Вильнюсу. Одна из них – неработающая процедура принятия прошений об убежище. Литва утверждает, что мигранты могут сделать это без проблем, однако это не соответствует действительности.  

Литва отказалась выполнять требования агентства Frontex по мигрантам-4

Беспокойство вызывает и тот факт, что среди мигрантов может быть много тяжело больных людей, родителей с детьми, стариков, беременных, жертв торговли людьми. В связи с этим эксперты Frontex направили в МВД Литвы письмо с просьбой прекратить вытеснять мигрантов. Однако там не согласны с требованиями.  

# Беженцы # Фотофакт

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