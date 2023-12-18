Новый флюгер украсил собор Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери украсил новый флюгер. Он стилизован в виде феникса, который олицетворяет возрождение собора после пожара 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежний флюгер, который был установлен на шпиль в позапрошлом веке, нашли после пожара среди обломков. Однако фигуру посчитали слишком поврежденной, чтобы ее можно было должным образом восстановить. Открытие собора планируется на декабрь следующего года.