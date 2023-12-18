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Новый флюгер украсил собор Парижской Богоматери

18 декабря 2023 07:40
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Собор Парижской Богоматери украсил новый флюгер. Он стилизован в виде феникса, который олицетворяет возрождение собора после пожара 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый флюгер украсил собор Парижской Богоматери-1

Прежний флюгер, который был установлен на шпиль в позапрошлом веке, нашли после пожара среди обломков. Однако фигуру посчитали слишком поврежденной, чтобы ее можно было должным образом восстановить. Открытие собора планируется на декабрь следующего года.

# Памятники # Новости Франции

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