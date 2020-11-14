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Его называли гением кино и сцены. Вспоминаем Армена Джигарханяна

14 ноября 2020 11:29
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Новости России. Печальная новость 14 ноября пришла из Москвы. Остановилось сердце народного артиста СССР Армена Джигарханяна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему было 85.

Его называли гением кино и сцены. Вспоминаем Армена Джигарханяна-1

О смерти актера рассказали в театре, которым он руководил более 25 лет.

Его называли гением кино и сцены. Джигарханян был одним из самых востребованных актеров сначала в советском, а после в российском кино. И стал настоящей легендой кинематографа.

Его называли гением кино и сцены. Вспоминаем Армена Джигарханяна-4

Его называли гением кино и сцены. Вспоминаем Армена Джигарханяна-6

В его фильмографии более 250 ролей, в которых актер не просто играл, а казалось, проживал жизнь своих персонажей.

Его называли гением кино и сцены. Вспоминаем Армена Джигарханяна-9

«Здравствуйте, я ваша тетя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Новые приключения неуловимых» и многие другие картины, по которым зритель будет помнить о по-настоящему народном артисте.

Его называли гением кино и сцены. Вспоминаем Армена Джигарханяна-12

Его называли гением кино и сцены. Вспоминаем Армена Джигарханяна-14

Соболезнование родным и близким выразил Президент Александр Лукашенко, отметив, что светлая память об артисте всегда будет жить в наших сердцах, передаваться от поколения к поколению.

# Некролог # Армен Джигарханян # Александр Лукашенко # Фотофакт

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