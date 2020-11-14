Его называли гением кино и сцены. Вспоминаем Армена Джигарханяна

Новости России. Печальная новость 14 ноября пришла из Москвы. Остановилось сердце народного артиста СССР Армена Джигарханяна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему было 85.

О смерти актера рассказали в театре, которым он руководил более 25 лет. Его называли гением кино и сцены. Джигарханян был одним из самых востребованных актеров сначала в советском, а после в российском кино. И стал настоящей легендой кинематографа.

В его фильмографии более 250 ролей, в которых актер не просто играл, а казалось, проживал жизнь своих персонажей.

«Здравствуйте, я ваша тетя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Новые приключения неуловимых» и многие другие картины, по которым зритель будет помнить о по-настоящему народном артисте.