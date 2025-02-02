Новые обещают посадить бывших – Польша готовится к выборам

В Польше выборы пройдут 16 мая, а подготовка к ним уже в самом разгаре. В ход пошли популярные на Западе электоральные приемы: скандалы, интриги, расследования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Все это напрямую касается бывшего министра юстиции Польши, которого пытались арестовать чуть ли не в прямом эфире, во время чего произошла еще и драка с полицией. К выборам Зебро назначен на роль сакральной жертвы, «писовцы» специально дают посадить своего человека (причем хотят сделать это максимально публично, как мы уже убедились), чтобы вызвать взрыв возмущения и мобилизовать электорат.

С другой стороны этого требуют избиратели Туска. Поскольку в Польше двухпартийная система, после каждой смены власти новые обещают посадить бывших. Рейтинг Туска падает уже второй год, и нужна хоть какая-то победа к выборам.

Простых поляков, согласно опросам, на самом деле волнуют не показательные разборки внутри элит, а рост цен, высокие тарифы на лекарства, дорогое жилье и большие налоги. Такие ответы выбрали от 30 до 22 процентов респондентов. И почти в самом конце списка идут вопросы безопасности и поставок оружия.

То есть, несмотря на раздутую тему войны с Россией и нападения через белорусскую границу, поляки в это не верят и больше интересуются холодильником и кошельком.