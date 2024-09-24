Литва подписала меморандум с американской военной компанией

Литва продолжает вооружаться. Теперь власти планируют наладить поставки арсенала в страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Литва продолжает вооружаться. Теперь власти планируют наладить поставки арсенала в страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правительство подписало меморандум с американским производителем оборонных технологий. В Вильнюсе планируют наладить поставки боеприпасов. Также продолжаются переговоры об установке универсальной производственной линии, которая будет производить амуницию.