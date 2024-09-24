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Литва подписала меморандум с американской военной компанией

24 сентября 2024 06:24
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Литва продолжает вооружаться. Теперь власти планируют наладить поставки арсенала в страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва подписала меморандум с американской военной компанией-2

Правительство подписало меморандум с американским производителем оборонных технологий. В Вильнюсе планируют наладить поставки боеприпасов. Также продолжаются переговоры об установке универсальной производственной линии, которая будет производить амуницию.

# Международная политика

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