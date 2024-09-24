Литва подписала меморандум с американской военной компанией

Где дешевле – сравнили цены на коммуналку в Беларуси, Европе и США

Самая дорогая коммуналка в Германии – она превышает 380 евро. При этом если сравнивать страны по доле коммунальных платежей в доходе семьи из четырех человек, то в лидерах будет Латвия. Эти расходы отберут около 12 % ежемесячного бюджета. В Беларуси средний платёж – около 140 рублей.