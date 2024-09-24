Польские курорты терпят колоссальные убытки после наводнения

Польские курорты сталкиваются с массовой отменой бронирований после наводнений. Путешественники опасаются последствий стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас жители наиболее пострадавших южных территорий пытаются восстановить инфраструктуру и вернуться к прежнему образу жизни. Но отток туристов ощутимо ударит по экономике региона, ведь большая часть населенных пунктов зависит от них.

В начале сентября на Центральную Европу обрушился шторм, который затопил обширные площади в нескольких странах.