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Польские курорты терпят колоссальные убытки после наводнения

24 сентября 2024 07:07
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Польские курорты сталкиваются с массовой отменой бронирований после наводнений. Путешественники опасаются последствий стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские курорты терпят колоссальные убытки после наводнения-2

Сейчас жители наиболее пострадавших южных территорий пытаются восстановить инфраструктуру и вернуться к прежнему образу жизни. Но отток туристов ощутимо ударит по экономике региона, ведь большая часть населенных пунктов зависит от них. 

В начале сентября на Центральную Европу обрушился шторм, который затопил обширные площади в нескольких странах.

# Природные катаклизмы

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