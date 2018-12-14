Прямой эфир

Ответственность за стрельбу в Страсбурге взяло на себя Исламское государство

14 декабря 2018 14:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Ответственность за стрельбу во французском Страсбурге взяла на себя группировка Исламское государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответственность за стрельбу в Страсбурге взяло на себя Исламское государство-1

Террористы указали, что нападавший был одним из их солдат. По делу о стрельбе у ярмарки задержаны 7 человек из окружения стрелявшего. Самого злоумышленника накануне ликвидировали правоохранители.

Ответственность за стрельбу в Страсбурге взяло на себя Исламское государство-4

Напомним, вечером 11 декабря мужчина открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. Погибли 3 человека. Пострадали более 10.

Страсбургский стрелок хотел отомстить за своих собратьев, убитых в Сирии

# Стрельба # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии законодательно ввели третий пол
14 декабря 2018 12:53

В Германии законодательно ввели третий пол

Взрыв прогремел в жилом доме в Киевской области
14 декабря 2018 12:11

Взрыв прогремел в жилом доме в Киевской области

Машина инкассаторов в Нью-Джерси забросала дорогу деньгами
14 декабря 2018 09:06

Машина инкассаторов в Нью-Джерси забросала дорогу деньгами