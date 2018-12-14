Ответственность за стрельбу в Страсбурге взяло на себя Исламское государство

Новости Франции. Ответственность за стрельбу во французском Страсбурге взяла на себя группировка Исламское государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Террористы указали, что нападавший был одним из их солдат. По делу о стрельбе у ярмарки задержаны 7 человек из окружения стрелявшего. Самого злоумышленника накануне ликвидировали правоохранители.