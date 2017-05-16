Новая часть «Пиратов Карибского моря» украдена: заплатит ли Walt Disney выкуп?

Новости США. Хакеры украли у американской кинокомпании фильм и угрожают выложить его в сеть. Киберпреступники похитили пятую серию приключенческой киноэпопеи «Пираты Карибского моря», которая должна выйти на экраны в конце мая.
Новости США. Хакеры украли у американской кинокомпании фильм и угрожают выложить его в сеть. Киберпреступники похитили пятую серию приключенческой киноэпопеи «Пираты Карибского моря», которая должна выйти на экраны в конце мая.
Злоумышленники требуют выкуп и угрожают, что выложат в сеть фильм по частям.
Пока студия отказывается платить. К расследованию привлекли ФБР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.