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Власти Волгоградской области о взрыве: рабочие повредили газовую трубу, пытаясь незаконно подключиться к водопроводу

16 мая 2017 17:41
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Новости России. В России возбуждено уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме и последующего обрушения целого подъезда.

Речь идет о статье про «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Взрыв прогремел в четырехэтажном здании днем 16 мая.

Власти Волгоградской области о взрыве: рабочие повредили газовую трубу, пытаясь незаконно подключиться к водопроводу-1

Погибли три человека, 11 пострадали, в том числе маленький ребенок. Полностью разрушены 16 квартир.

ЧП случилось, когда возле дома проводились работы. Губернатор региона заявил, что рабочие повредили газовую трубу, когда пытались незаконно подключиться к водопроводу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Взрыв газа # Фотофакт

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