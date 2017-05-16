Власти Волгоградской области о взрыве: рабочие повредили газовую трубу, пытаясь незаконно подключиться к водопроводу

Речь идет о статье про «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Новости России. В России возбуждено уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме и последующего обрушения целого подъезда .

Погибли три человека, 11 пострадали, в том числе маленький ребенок. Полностью разрушены 16 квартир.

ЧП случилось, когда возле дома проводились работы. Губернатор региона заявил, что рабочие повредили газовую трубу, когда пытались незаконно подключиться к водопроводу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.