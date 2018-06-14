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Прибрежные города по всему миру под угрозой. Скорость таяния льдов Антарктики выросла в три раза за 5 лет

14 июня 2018 14:29
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Новости мира. Ученые бьют тревогу: за последние 5 лет скорость таяния льдов Антарктики увеличилась в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой вывод позволили сделать последние проведенные исследования.

Прибрежные города по всему миру под угрозой. Скорость таяния льдов Антарктики выросла в три раза за 5 лет-1

Эксперты утверждают: последующие подъемы воды в морях будут иметь катастрофические последствия для прибрежных городов по всему миру. Если в ближайшее время не будут приняты меры, растаявший лед может повысить уровень воды в морях на 3,5 метра.

Прибрежные города по всему миру под угрозой. Скорость таяния льдов Антарктики выросла в три раза за 5 лет-4

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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