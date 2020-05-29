Норвегия заявила о бесполезности введения карантина

Новости Норвегии. Норвегия заявила о бесполезности карантина, введенного в стране в связи с пандемией коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому выводу власти пришли после анализа сведений о количестве инфицированных COVID-19. В Польше из-за карантина некому собирать урожай. Что будет с ценами на ягоды и фрукты?

Выяснилось, что карантин фактически никак не сказался на заболеваемости. Основываясь на этих данных, директор Норвежского института общественного здравоохранения заявила, что страна могла обойтись без жестких ограничений и закрытия государственных границ. Вместо этого необходимо было соблюдать лишь меры предосторожности.