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Норвегия заявила о бесполезности введения карантина

29 мая 2020 06:17
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Новости Норвегии. Норвегия заявила о бесполезности карантина, введенного в стране в связи с пандемией коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому выводу власти пришли после анализа сведений о количестве инфицированных COVID-19.

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Норвегия заявила о бесполезности введения карантина-1

Выяснилось, что карантин фактически никак не сказался на заболеваемости. Основываясь на этих данных, директор Норвежского института общественного здравоохранения заявила, что страна могла обойтись без жестких ограничений и закрытия государственных границ. Вместо этого необходимо было соблюдать лишь меры предосторожности.

Норвегия заявила о бесполезности введения карантина-4

Карантин нанес серьезный удар по экономике, а также сфере образования, так как школы оказались недостаточно готовы к переходу на дистанционный режим обучения.

# Коронавирус # Фотофакт

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