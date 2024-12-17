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Норвегия обсуждает возможность сокращения поставок электроэнергии в Данию

17 декабря 2024 07:04
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Норвегия обсуждает возможность сокращения поставок электроэнергии в Данию, которая является энергохабом для всего Евросоюза на северном направлении, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Норвегия обсуждает возможность сокращения поставок электроэнергии в Данию-2

Дело в том, что в скором времени прекращается срок эксплуатации нескольких систем. Норвежский сетевой оператор планировал ввести новые. Однако в южных регионах страны выступают против этого. Причина – рост цен на электроэнергию: если на севере Норвегии оптовая стоимость не превышает 25 евро, то на юге, откуда осуществляются поставки в Данию, она составляет почти 50.

# Кризис в ЕС

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