Норвегия обсуждает возможность сокращения поставок электроэнергии в Данию, которая является энергохабом для всего Евросоюза на северном направлении, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что в скором времени прекращается срок эксплуатации нескольких систем. Норвежский сетевой оператор планировал ввести новые. Однако в южных регионах страны выступают против этого. Причина – рост цен на электроэнергию: если на севере Норвегии оптовая стоимость не превышает 25 евро, то на юге, откуда осуществляются поставки в Данию, она составляет почти 50.