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В Румынии подтвердили арест наркомана, пытавшегося протаранить посольство РФ

23 октября 2025 08:30
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В Румынии подтвердили арест наркомана, пытавшегося протаранить посольство РФ-0

В Бухаресте около 03:15 водитель в состоянии наркотического опьянения и с недействительными правами попытался протаранить ворота российского посольства. Об этом пишет ТАСС.

Дежурный жандарм остановил машину и вызвал подкрепление.

В Румынии мужчина пытался протаранить ворота посольства РФ

Прибывшие экипажи заблокировали автомобиль, а водитель был задержан. Проверка выявила наличие в организме бензодиазепина и амфетамина. 53-летний мужчина был доставлен в Институт судебной медицины, а затем в полицейский участок для дальнейших процедур. Инцидент не повлиял на безопасность посольства, жертв и разрушений не было.

Фото: pixabay

# Международная политика

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