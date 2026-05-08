Перед домом Туска в Сопоте прошла акция протеста

Где Дональд Туск, там и протесты. Очередная акция недовольных милитаризацией Польши прошла накануне прямо у квартиры премьер-министра в Сопоте. Полсотни граждан собрались под окнами дома главы кабмина. Правда, самого хозяина на месте не оказалось. Туск в это время вел светские беседы в Италии с Папой Львом XIV и с премьером Джорджией Мелони, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция была спонтанной. Точный адрес политика заранее опубликовали в соцсетях. Повод для недовольства – программа ЕС SAFE – механизм кредитования на перевооружение. Подписание соглашения на 43 миллиарда евро, в котором примет участие и Дональд Туск, намечено на сегодня, 8 мая, в канцелярии премьер-министра в Варшаве.

Польша станет первой страной ЕС, присоединившейся к этой инициативе, и главным ее бенефициаром. Варшава получит более 43 миллиардов евро. Обещают дополнительные оборонные заказы для польских заводов, укрепление экономики и новые рабочие места. Однако ранее президент Кароль Навроцкий наложил вето на участие страны в программе, опасаясь разрастания коррупции.