Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий

Новости Испании. Предварительные итоги референдума подвели власти Каталонии. Отделению автономии от Испании сказали «д а» 90 % проголосовавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, Мадрид не признает голосование, равно как и ЕС.

Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что плебисцит противоречит законам Евросоюза. За возможность провести референдум каталонцы бились в прямом смысле этого слова. В результате ожесточенных стычек между жителями и полицейскими пострадали более 1000 человек.