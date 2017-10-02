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Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий

02 октября 2017 12:01
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Новости Испании. Предварительные итоги референдума подвели власти Каталонии. Отделению автономии от Испании сказали «д а» 90 % проголосовавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, Мадрид не признает голосование, равно как и ЕС.

Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что плебисцит противоречит законам Евросоюза. За возможность провести референдум каталонцы бились в прямом смысле этого слова. В результате ожесточенных стычек между жителями и полицейскими пострадали более 1000 человек.

Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий-1

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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