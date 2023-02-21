Ніхто не ведае, што гэта такое – на захадзе Японіі знайшлі загадкавы прадмет

Навіны Японіі. Падазроны металічны шар дыяметрам прыкладна паўтара метра быў знойдзены на пляжы недалёка ад горада Хамамацу на захадзе Японіі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Навіны Японіі. Падазроны металічны шар дыяметрам прыкладна паўтара метра быў знойдзены на пляжы недалёка ад горада Хамамацу на захадзе Японіі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Пакуль ніхто не ведае, што гэта такое і адкуль яго выкінула на бераг. Але паліцыя на ўсялякі выпадак ачапіла раён і абмежавала рух па бліжэйшай дарозе. Цяпер таямнічую знаходку старанна вывучаюць эксперты сіл самаабароны і берагавой аховы Японіі.
Подписывайтесь на нас в Telegram!