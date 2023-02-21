Прямой эфир

Ніхто не ведае, што гэта такое – на захадзе Японіі знайшлі загадкавы прадмет

21 февраля 2023 09:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Японіі. Падазроны металічны шар дыяметрам прыкладна паўтара метра быў знойдзены на пляжы недалёка ад горада Хамамацу на захадзе Японіі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. 

Ніхто не ведае, што гэта такое – на захадзе Японіі знайшлі загадкавы прадмет-1

Пакуль ніхто не ведае, што гэта такое і адкуль яго выкінула на бераг. Але паліцыя на ўсялякі выпадак ачапіла раён і абмежавала рух па бліжэйшай дарозе. Цяпер таямнічую знаходку старанна вывучаюць эксперты сіл самаабароны і берагавой аховы Японіі.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Необычное # Новости Японии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Не нужно подливать масла в огонь. МИД Китая – о визите Байдена в Киев
21 февраля 2023 08:58

Не нужно подливать масла в огонь. МИД Китая – о визите Байдена в Киев

У Бразіліі праходзіць галоўны карнавал года
21 февраля 2023 08:33

У Бразіліі праходзіць галоўны карнавал года

17 чалавек загінулі ў буйной аўтакатастрофе ў Мексіцы
21 февраля 2023 08:20

17 чалавек загінулі ў буйной аўтакатастрофе ў Мексіцы