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Столтенберг надеется на прогресс ратификации Турцией членства Швеции в НАТО осенью

07 сентября 2023 08:24
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется на достижение определенного успеха в вопросе о ратификации Турцией членства Швеции в Альянсе, передает РИА Новости.

Столтенберг надеется на прогресс ратификации Турцией членства Швеции в НАТО осенью-1

 Фото: nato.int (Генсек НАТО Йенс Столтенберг)

Сообщается, что Столтенберг присутствовал на собрании комитетов Европарламента по иностранным делам, обороне и безопасности. Он выразил надежду на быструю процедуру ратификации вступления Швеции в союз после возобновления работы парламента Турции осенью этого года.

# НАТО

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