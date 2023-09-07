Столтенберг надеется на прогресс ратификации Турцией членства Швеции в НАТО осенью

Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется на достижение определенного успеха в вопросе о ратификации Турцией членства Швеции в Альянсе, передает РИА Новости.

Сообщается, что Столтенберг присутствовал на собрании комитетов Европарламента по иностранным делам, обороне и безопасности. Он выразил надежду на быструю процедуру ратификации вступления Швеции в союз после возобновления работы парламента Турции осенью этого года.