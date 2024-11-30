Newsweek смоделировал ядерные удары США по РФ, КНР и КНДР

Журнал Newsweek оценил возможные результаты удара США с использованием ядерной бомбы И 83 по столицам России, Китая и Северной Кореи. Об этом пишет РИА Новости.

В Москве в ходе удара могут погибнуть 1,4 миллиона человек и 3,7 миллиона получить ранения, в Пекине – 1,5 миллиона жертв и 3,3 миллиона раненых.

В случае с Пхеньяном потери составили бы 1,3 миллиона погибших и 1,1 миллиона раненых. Огненный шар взрыва охватит территорию в 4,1 квадратных километров, а зона умеренного воздействия составит 175 квадратных километров.

Тем временем президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин также объявил о нанесении Украиной ударов по объектам в Курской и Брянской областях с использованием американских ракет ATACMS и британских ракет Storm Shadow.

В ответ на это Россия нанесла ответный комбинированный удар по объекту украинского военно-промышленного комплекса в Днепропетровске, где проходили испытания новой ракеты «Орешник».