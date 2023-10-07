Нетаньяху: Израиль в состоянии войны, это не операция

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, пишет РИА Новости.

7 октября Биньямин Нетаньяху в своем первом после начала ракетных обстрелов публичном выступлении сообщил, что Израиль находится в состоянии войны. Происходящее не операция, а война. Нетаньяху поручил руководителям силовых ведомств зачистить населенные пункты от проникших из сектора Газа боевиков, а также отдал приказ провести широкую мобилизацию резервов.

По информации СМИ, радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет на территорию Израиля, погибли не менее 20 человек, 550 ранены. В пригородные районы страны проникли не менее 60 боевиков ХАМАС. Армия обороны Израиля начала контртеррористическую операцию «Железные мечи».