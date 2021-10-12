Непривитые пенсионеры в Латвии не будут получать пособие на оплату подорожавших энергоресурсов

Новости Латвии. В Латвии непривитых пенсионеров лишат пособий на оплату подорожавших энергоресурсов. Только вакцинированные пожилые люди будут получать денежные выплаты в размере 20 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам премьер-министра, люди в солидном возрасте – это самая большая группа риска заражения COVID-19, поэтому их необходимо мотивировать прививаться. Ранее одна из партий уже предлагала вдвое урезать выплаты непривитым пенсионерам. Напомним, в Латвии из-за распространения коронавируса объявили чрезвычайное положение. Премьер-министр страны заявил о введении обязательной вакцинации сотрудников госпредприятий и частных организаций.