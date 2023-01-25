Непогода в Южной Корее: в стране отменили 450 внутренних авиарейсов из-за снегопада

Новости Кореи. Снегопад обрушился на несколько регионов Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране нарушено движение транспорта, пассажиры вынуждены менять свои планы.

Более 450 внутренних авиарейсов отменены. Не состоялись также 10 международных полетов. В результате в аэропорту Чеджу образовались очереди. И как скоро он начнет работать в прежнем режиме, непонятно. Пока страна по-прежнему находится в плену непогоды. Накануне местные метеорологи объявили о волне похолодания. Температура на севере страны опустилась до -25 градусов.