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Непогода в Южной Корее: в стране отменили 450 внутренних авиарейсов из-за снегопада

25 января 2023 07:23
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Новости Кореи. Снегопад обрушился на несколько регионов Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране нарушено движение транспорта, пассажиры вынуждены менять свои планы.  

Непогода в Южной Корее: в стране отменили 450 внутренних авиарейсов из-за снегопада-1

Более 450 внутренних авиарейсов отменены. Не состоялись также 10 международных полетов. В результате в аэропорту Чеджу образовались очереди. И как скоро он начнет работать в прежнем режиме, непонятно. Пока страна по-прежнему находится в плену непогоды. Накануне местные метеорологи объявили о волне похолодания. Температура на севере страны опустилась до -25 градусов.  

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# Природные катаклизмы # Новости Южной Кореи # Фотофакт

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