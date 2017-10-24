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Немецкие моряки повредили субмарину стоимостью полмиллиарда долларов в ходе испытаний

24 октября 2017 11:54
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Новости Германии. Немецкая подлодка стоимостью полмиллиарда долларов получила серьезные повреждения во время ходовых испытаний. У побережья Норвегии тестирование пришлось остановить, поскольку гребной винт перестал функционировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В случившемся, по предварительным данным, повинен экипаж субмарины.

В итоге, подводная лодка может выйти из строя на несколько месяцев, поскольку необходимых для ее починки запасных частей у военно-морских сил Германии не хватает. По словам представителей немецких ВМС, вынужденный длительный простой является результатом тотальной экономии на нуждах флота в течение последних 25 лет.

# Кораблекрушения

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