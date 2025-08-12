Медузы парализовали работу АЭС во Франции

Сообщается, что еще два блока стоят на ремонте, поэтому в работе остался только один реактор из шести. Оператор станции поспешил заверить об отсутствии опасности, однако фактически вся станция была выведена из строя, чтобы избежать катастрофического перегрева. Специалисты приступили к срочной очистке систем. Ожидается, что перезапуск реакторов займет несколько дней.

Эмманюэль Галиш, старший преподаватель ядерных технологий Национальной консерватории искусств и ремесел (Франция):

День простоя реактора оборачивается чистым убытком в один миллион евро. Таким образом, несмотря на то, что во всей европейской электросети были другие реакторы, которые взяли на себя управление, для Франции это все равно довольно существенные финансовые потери.

Отметим, что инциденты, связанные с медузами, уже происходили во Франции в 1990 годах, а также недавно на АЭС в США, Шотландии и Японии. Всплеск численности этих морских обитателей связывают с потеплением воды, что способствует их размножению. Заставляет мигрировать медуз и чрезмерный вылов рыбы, что приводит к нарушению пищевых цепей в экосистемах.