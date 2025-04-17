Кадровый день у Лукашенко – новые главы министерств, местной вертикали, предприятий

Глава белорусского государства Александр Лукашенко принял в четверг, 17 апреля, ряд кадровых решений. Об этом информирует БЕЛТА в Telegram-канале.
Глава государства назначил:
- Неверу Виталия Иосифовича - председателем Государственного комитета по имуществу;
- Бурака Константина Викторовича - помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Гродненской области;
Президент дал согласие на назначение:
- Пачко Сергея Николаевича - председателем Дрогичинского районного исполнительного комитета;
- Пачко Александра Николаевича - председателем Столинского районного исполнительного комитета;
- Мойсеюка Александра Владимировича - председателем Кобринского районного исполнительного комитета;
- Щековича Александра Владимировича - главой администрации Советского района г.Минска;
- Страхара Руслана Борисовича - генеральным директором ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения";
- Конюшко Андрея Васильевича - первым заместителем министра промышленности;
- Печень Елены Николаевны - первым заместителем министра финансов;
- Шевцовой Натальи Петровны - заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия;
- Бердниковой Юлии Николаевны - заместителем министра труда и социальной защиты;
- Машарского Кирилла Геннадьевича - заместителем министра экономики;
- Головко Константина Анатольевича - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Гуанчжоу (КНР);
- Якимова Петра Николаевича - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Шанхае (КНР).