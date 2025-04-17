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Кадровый день у Лукашенко – новые главы министерств, местной вертикали, предприятий

17 апреля 2025 11:36
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко принял в четверг, 17 апреля, ряд кадровых решений. Об этом информирует БЕЛТА в Telegram-канале.

Глава государства назначил:

  • Неверу Виталия Иосифовича - председателем Государственного комитета по имуществу;
  • Бурака Константина Викторовича - помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Гродненской области;
Кадровый день у Лукашенко – новые главы министерств, местной вертикали, предприятий-1

Фото: president.gov.by

Президент дал согласие на назначение:

  • Пачко Сергея Николаевича - председателем Дрогичинского районного исполнительного комитета;
  • Пачко Александра Николаевича - председателем Столинского районного исполнительного комитета;
  • Мойсеюка Александра Владимировича - председателем Кобринского районного исполнительного комитета;
  • Щековича Александра Владимировича - главой администрации Советского района г.Минска;
  • Страхара Руслана Борисовича - генеральным директором ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения";
  • Конюшко Андрея Васильевича - первым заместителем министра промышленности;
  • Печень Елены Николаевны - первым заместителем министра финансов;
  • Шевцовой Натальи Петровны - заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия;
  • Бердниковой Юлии Николаевны - заместителем министра труда и социальной защиты;
  • Машарского Кирилла Геннадьевича - заместителем министра экономики;
  • Головко Константина Анатольевича - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Гуанчжоу (КНР);
  • Якимова Петра Николаевича - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Шанхае (КНР).
# общество # Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко

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