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«Неделя паралича» – активисты Израиля обещают поставить страну на паузу

25 марта 2023 14:42
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Новости Израиля. «Неделю паралича» анонсировали активисты в Израиле. Недовольные судебной реформой обещают поставить страну на паузу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что масштабные акции протеста пройдут по всему Израилю.

«Неделя паралича» – активисты Израиля обещают поставить страну на паузу-1

Напомним, третий месяц в стране продолжаются массовые демонстрации против реформы премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Фактически предложенный пакет законов существенно сокращает полномочия Верховного суда и передает власть правительству. По мнению активистов, это лишь попытка премьера избежать судебного разбирательства против себя.

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# Акции протеста # Биньямин Нетаньяху # Новости Израиля # Фотофакт

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