«Неделя паралича» – активисты Израиля обещают поставить страну на паузу

Новости Израиля. «Неделю паралича» анонсировали активисты в Израиле. Недовольные судебной реформой обещают поставить страну на паузу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что масштабные акции протеста пройдут по всему Израилю.

Напомним, третий месяц в стране продолжаются массовые демонстрации против реформы премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Фактически предложенный пакет законов существенно сокращает полномочия Верховного суда и передает власть правительству. По мнению активистов, это лишь попытка премьера избежать судебного разбирательства против себя.